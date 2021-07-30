Солист группы Little Big заснял похудевшего на 15 килограммов Харламова

Фото: youtube.com/Forbes

Постройневшего комика Гарика Харламова показал на видео в Instagram солист группы Little Big Илья Прусикин. Запись была сделана в сосисочной «Хот Дог Бульдог», которую резидент Comedy Club открыл совместно с Алексеем Васильчуком.

— Гарик, вот ты открываешь «Хот Дог Бульдог», да? А сам похудел на 15 килограммов, да? Ты что хочешь, чтобы все стали жирными, а ты среди них ходил такой худой? — спрашивает Прусикин юмориста.

— Да нет, просто мои хот-доги такие, что от них начинаешь худеть, — говорит Харламов.

Видео: instagram.com / iliyaprusikin

Юморист Гарик Харламов в 2020 году развелся с Кристиной Асмус. Они прожили в браке почти восемь лет. Звездные родители продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию.

Также сообщалось, что Асмус осталась жить в особняке после развода. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.

В СМИ появились сообщения о том, что Гарик Харламов, который, расставшись с актрисой Кристиной Асмус, неожиданно закрутил роман с коллегой по съемкам комедийного сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Кроме того, фанаты актрисы сравнивали звезду с Асмус, называя ее двойником Кристины.