Появились фото крупного пожара на металлическом складе в Марьине
Появились фотографии крупного пожара на металлическом складе в Марьине, который произошел в ночь на 30 июля. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).
По фотографиям можно оценить масштаб произошедшего пожара.
Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на площади 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Позже стало известно, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания. Пожар ликвидировали около пяти утра.