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Появились фото крупного пожара на металлическом складе в Марьине

Илья Ашуров

Происшествия
Появились фото крупного пожара на металлическом складе в Марьине
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

Появились фотографии крупного пожара на металлическом складе в Марьине, который произошел в ночь на 30 июля. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

По фотографиям можно оценить масштаб произошедшего пожара.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
2/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
4/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
5/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
6/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
7/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
8/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
9/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
10/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
11/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
12/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
13/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
14/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
15/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
16/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
17/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
18/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
19/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
20/22
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на площади 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Позже стало известно, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания. Пожар ликвидировали около пяти утра.

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