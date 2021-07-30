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Жители столицы выберут название для стадиона в Восточном Дегунине

София Долганова

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Жители столицы выберут название для стадиона в Восточном Дегунине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за название для стадиона в Восточном Дегунине. Об этом сообщается в пятницу, 30 июля, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

У жителей района Восточное Дегунино есть возможность выбрать один из пяти вариантов названия: «ВД Арена», «Северная арена», «Стадион 75-летия Победы», «Сталь», «Северный» или выступить с собственной инициативой и предложить свой вариант.

Реконструкция территории подойдет к концу этим летом. Помимо футбольного поля, на стадионе будут беговые дорожки, секторы для баскетбола и волейбола, воркаут-площадка, раздевалки и трибуна для болельщиков.

Голосование в рамках проекта «Активный гражданин» запущено в 2014 году. В нем приняли участие более пяти миллионов человек. С момента запуска проекта состоялось более 4,9 тысячи голосований. Узнать о том, как изменилась столица благодаря голосованию в рамках проекта, можно на онлайн-карте, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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