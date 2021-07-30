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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Торпедоносцы»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Торпедоносцы»
Фото: Музей Победы

Музей Победы в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» приглашает посетителей 31 июля на бесплатный показ фильма о летчиках морской авиации Северного флота «Торпедоносцы».

Сценарий ленты написан супругами Светланой Кармалита и Алексеем Германом-старшим, которые взяли за основу роман писателя Юрия Германа. В годы Великой Отечественной войны Юрий Герман был военным корреспондентом на Северном флоте и написал множество репортажей и очерков, героями которых стали пилоты.

Фильм посвящен летчикам Краснознаменного Северного флота. В ленте показана повседневная жизнь военного гарнизона Заполярья, боевая служба торпедоносцев и трагизм войны.

Для съемок фильма были задействованы самолеты из фонда музея ВВС Северного флота в поселке Сафоново Мурманской области. Также в картину включены документальные кадры воздушных боев морской авиации и подлинные фотографии летчиков Северного флота.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

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