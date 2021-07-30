Выставка «Формы художественной жизни» откроется в Музее современного искусства

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства представляет выставочный проект «Формы художественной жизни. Conflict Check» — первый реализованный из программы «Формы художественной жизни. Третье место».

Посетителям представят результаты работы нескольких организаций из разных городов и стран о конфликте и несогласии как обыденности художественного производства.

Каждый из участников проекта рассматривает его общую тему через призму своего восприятия. Так, галерея BOMBA (Москва) и пространство FFTN (Санкт-Петербург) создали в рамках проекта «выставку в выставке». Галерея BOMBA подготовила коллективное высказывание на тему страха, своеобразного внутреннего конфликта.

Участники FFTN+ создают тотальную инсталляцию, ключевая часть которой — радиоспектакль «Радио Дракон» — собрание пяти аудиоспектаклей о различных конфликтах.

Медиаактивистское объединение «Кафе-мороженое» представит созданное специально для выставки видеоэссе в стилистике образовательных YouTube-каналов, посвященное трудовым отношениям в среде художественного производства, и рассмотрит такое понятие, как «конфликт интересов».

Объединение украинских видеохудожников «Вооруженные и опасные» представит несколько серий созданного ими видеосериала, посвященного милитаризации общества и опасностям разрастания этого процесса.

Бывшие участники независимого медиа о современном искусстве Ольга Белова и Иван Стрельцов подготовят специальный выпуск подкаста «Не-текст», посвященный значению темы конфликта для современных художественных практик.

Выставка открыта с 4 августа по 26 сентября, сообщается на сайте музея.