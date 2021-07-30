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Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 4,5 тысячи человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 4,5 тысячи человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки от коронавируса в Москве вылечились 4574 пациента. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Новых случаев выявлено 3481. Из них доставлены в больницу 1042 пациента. Умерли 76 человек. К аппарату ИВЛ подключены 496 заболевших.

Общее число пациентов, вылеченных столичными врачами за время пандемии, составило 1 355 871.

Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки более 4,5 тысячи человекФото: Оперштаб

Несмотря на оптимистичные прогнозы по заболеваемости COVID-19, в городе необходимо соблюдать эпидемиологические меры. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число вновь выявляемых в Москве случаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилось в 2,2 раза благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Он уточнил, что ношение масок все еще остается обязательной мерой защиты от коронавируса, потому как это средство индивидуальной защиты является крайне важным барьером, который препятствует распространению COVID-19. Собянин также подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Власти Москвы по-прежнему просят горожан вакцинироваться от COVID-19. Процедура доступна в столичных поликлиниках. Привиться можно одной из четырех зарегистрированных в России вакцин — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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