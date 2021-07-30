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Пассажиров московского транспорта продолжат проверять на ношение масок

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Пассажиров московского транспорта продолжат проверять на ношение масок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ношение масок остается обязательным для пассажиров столичного транспорта. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Организатор перевозок».

— Маски по-прежнему необходимо надевать при входе в транспорт и не снимать на протяжении всей поездки. Мы продолжим соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, — заявил руководитель ведомства Владислав Султанов.

В пресс-службе учреждения добавили, что проверки пассажиров на ношение масок продолжатся в наземном и железнодорожном транспорте. Контролеры также продолжат проверять москвичей, которые пользуются столичным метрополитеном. Горожане должны носить это средство индивидуальной защиты и на входе в метро, и на перронах, и в самих вагонах, передает Интерфакс.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Он уточнил, что ношение масок все еще остается обязательной мерой защиты от коронавируса, потому как это средство индивидуальной защиты является крайне важным барьером, который препятствует распространению COVID-19. Ношение масок останется обязательным до того момента, пока количество заболевших не снизится до минимальных показателей.

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