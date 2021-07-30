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Актера «Марша Турецкого» нашли мертвым в московской квартире

Илья Ашуров

Происшествия
Актера «Марша Турецкого» нашли мертвым в московской квартире
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Максим Михайлин был найден мертвым в собственной квартире. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 30 июля.

По данным СМИ, актер перестал выходить на связь. Дверь в его квартиру также никто не открывал: звонки не вызывали никакой реакции. Позже по адресу проживания артиста выехали правоохранители. Они взломали дверь и обнаружили в квартире труп Михайлина.

На теле актера не было следов насильственной смерти. По предварительным данным, он умер примерно за неделю до того, как его тело обнаружили.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, передает РЕН ТВ.

Максиму Михайлину было 46 лет. Он наиболее известен по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

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