Музей ВДНХ отметит второй день рождения

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей ВДНХ 1 августа приглашает жителей и гостей столицы присоединиться к празднованию своего второго дня рождения. В честь значимой даты вход в музей будет бесплатным.

Гости смогут первыми увидеть новую выставку «Звезды и хлопок», которая посвящена истории павильона Узбекской ССР и его архитектору Стефану Полупанову. Гости увидят элементы декора павильона и уникальный экземпляр книги «Архитектурные памятники Самарканда» с дарственной надписью автора.

Специально к выставке в Медиатеке Музея ВДНХ создана тематическая галерея «Звезды и хлопок», где можно найти расширенные материалы по теме выставки.

В первое воскресенье августа состоятся экскурсии «С днем рождения, ВДНХ! С днем рождения, музей!», посетители которых узнают об основных вехах в истории Выставки, познакомятся с символикой и скрытыми смыслами архитектуры павильонов.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.