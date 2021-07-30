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Под Азовским морем добыли первую партию воды из скважин

Полина Долганова

Общество
Под Азовским морем добыли первую партию воды из скважин
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Под Азовским морем добыли первую партию воды из скважин. Об этом в пятницу, 30 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Он добавил, что качество воды будут исследовать в Москве.

До этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заметил, что Киев пытается наказать жителей Крыма водной блокадой. По словам Тимохова, подобные действия приводят к росту напряженности, а также могут стать причиной гуманитарной катастрофы.

СПРАВКА «ВМ»

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

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