Выставка «Мы — дети Космоса» откроется в Музее современной истории

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Музей современной истории России представляет выставку «Мы — дети Космоса».

В экспозиции посетители увидят художественные работы, созданные в рамках Международного конкурса детского рисунка «Мы — дети Космоса». Выставка включает в себя 60 лучших рисунков.

В представленных работах зрители не увидят космонавтики с привычными атрибутами: ракетами, современными технологиями, сложными механизмами. Конкурс затрагивает сложную тему «космизма» — изображения космоса как пространства Света и Красоты, неотъемлемой частью которого является человек.

«Я живу в Космосе, а Космос живет во мне», «Космос глазами сердца», «Красота — основа Космоса», «Симфония великого Космоса» — философские сюжеты, отраженные юными художниками в своих произведениях.

Выставка открыта с 11 по 29 августа, сообщается на сайте музея.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» зовет посетителей на выставку произведений живописи, скульптуры и графики «Космос как искусство», посвященную 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Здесь можно увидеть, как раскрывалась тема освоения человеком космоса в творчестве советских художников, представляющих официальное и неофициальное искусство. Экспозиция включает более 30 работ. Впервые после реставрации будет представлено пятиметровое полотно Бориса Окорокова «До свидания, Земля», созданное в 1970 году.