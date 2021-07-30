Москвичка обратилась за помощью к магу и лишилась крупной суммы денег

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Жительница столицы пыталась вернуть в семью мужа при помощи услуг магов. Однако эта затея обернулась для нее потерей крупной суммы денег. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В феврале от москвички ушел муж. Тогда она решила прибегнуть к нетрадиционным способам, чтобы воссоединить семью. Женщина нашла в интернете сайт, на котором описывалось волшебное свойство приворота. Поверив в чудо, женщина оставила заявку.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что поможет москвичке вернуть мужа в семью, совершив специальный ритуал. Свою помощь лжемаг оценил в 84 тысячи рублей.

Женщина перевела ему указанную сумму. Однако муж в семью не вернулся, а «маг» перестал выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось задержать преступника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Неординарный случай мошенничества произошел в июле этого года. Преступники убедили 54-летнюю москвичку взять кредит в банке и перевести им почти 4 миллиона рублей.