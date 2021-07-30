Российские шпажисты завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде-2020

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Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на летней Олимпиаде в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

Спортсмены Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос смогли принести российской сборной 34-ю медаль на Олимпиаде.

В финале Сухов, Бида и Глазков уступили победу японской команде. Встреча завершилась с результатом 36:45.

До этого российская лучница Елена Осипова выиграла серебряную награду и принесла российской сборной 32-ю медаль на Играх.

В финальной схватке российская спортсменка уступила победу лучнице из Кореи Ан Сан. Соревнование завершилось со счетом 5:6. Бронзовая награда досталась представительнице Италии Лучилле Боари.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.