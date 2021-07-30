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Российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты на Олимпиаде в Токио
Фото: Pixabay

Мужская сборная России по плаванию прошла в финал в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Токио. Финальный заплыв состоится 1 августа, в нем выступят восемь лучших команд по итогам полуфиналов.

В состав российской сборной по плаванию вошли Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев. Команда в пятницу, 30 июля, заняла второе место в квалификационном заплыве. Россияне показали результат в 3 минуты 31,66 секунды.

До этого пловец Климент Колесников принес России 25-ю медаль ОИ — 2020. При этом 28 июля Климент Колесников установил рекорд Европы. Спортсмен проплыл стометровку вольным стилем за 47,11 секунды.

Также спортсмен завоевал на ОИ — 2020 серебряную медаль на дистанции сто метров на спине. Он уступил лишь две сотые секунды соотечественнику Евгению Рылову, который впервые за 25 лет принес России золотую медаль Олимпиады в плавании.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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