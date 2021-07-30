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Массовые мероприятия на День ВДВ отменили в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Массовые мероприятия на День ВДВ отменили в Санкт-Петербурге
Фото: Pixabay

Праздничные мероприятия в честь 91-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) отменят в Санкт-Петербурге. Данная мера была введена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе. Такую информацию предоставили в пресс-службе Медиацентра регионального правительства.

Специалисты Роспотребнадзора не советуют жителям и гостям города на Неве посещать мемориальные и памятные места. Важно, чтобы не создавались скопления большого числа людей.

Помимо этого, с 30 июля по 29 августа, по информации Смольного, продлеваются коронавирусные ограничения, действующие в Северной столице. При этом некоторые сферы смогут работать в штатном режиме, если выполнят определенные условия, отмечают «Невские новости».

Однако 2 августа на территории Петербурга возобновится работа фудкортов, островков в торговых центрах, фудплейсов и аттракционов. Для того чтобы спокойно принимать посетителей, им необходимо обеспечить вакцинацию 80 процентов сотрудников и соблюсти основные санитарно-эпидемиологические нормы.

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