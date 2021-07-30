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Почти 450 нарушений выявили при реализации нацпроектов в Подмосковье за полгода

Иван Юминов

Происшествия
Почти 450 нарушений выявили при реализации нацпроектов в Подмосковье за полгода
Фото: Вечерняя Москва

Прокуроры выявили почти 450 нарушений при реализации национальных проектов в Подмосковье за полгода. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Наталия Григорьева в пятницу, 30 июля.

— В истекший период органами прокуратуры области выявлено 442 нарушения закона при реализации десяти национальных проектов, в том числе «Образование» (150), «Жилье и городская среда» (94), «Экология» (55), «Демография» (32), — рассказала представитель ведомства.

Также прокуратура выявила 47 нарушений при реализации нацпроекта «Культура», 11 — при «Цифровой экономике», 13 — при «Безопасных и качественных автомобильных дорогах», два — при «Малом и среднем предпринимательстве и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы», и три — при «Науке».

В суд, как уточнила Григорьева, направлено шесть исков в целях устранения нарушений закона. Кроме того, внесено 254 представления, в рамках которых к дисциплинарной ответственности привлекли 150 человек, к административной ответственности — 39 человек, а 16 граждан предостерегли о недопустимости нарушения закона.

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