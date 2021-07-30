В Госдуме оценили досрочное начисление соцвыплат на детей школьного возраста

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Российские власти провели оптимизацию системы социальных выплат, предназначенных на детей школьного возраста, перед началом нового учебного года. Родителям, чтобы получить эти пособия, необходимо лишь проверить данные. Такого мнения придерживается депутат VII созыва Государственной думы Федерального Собрания России Светлана Бессараб.

Выплачивать данные средства станут раньше на две недели, а именно с 2 августа. Это позволит папам и мамам без спешки подготовить детей к школе.

По словам Светланы Бессараб, все уполномоченные службы заранее отработали поставленную перед ними задачу. Таким образом получилось изменить намеченные ранее сроки.

— Конечно, данный вопрос в настоящее время имеет особенную актуальность. Президент России Владимир Путин проявляет особенную заботу о семьях с детьми, и подобная выплата планировалась с середины августа, но она будет производиться уже с 2 августа, — добавила парламентарий.

По ее словам, подобная досрочная выплата возможна, потому что соответствующие службы уже отработали перед заявительным порядком необходимые документы семей с детьми школьного возраста, отмечает Nation News.