Роспотребнадзор Москвы предложил пускать на массовые спортивные мероприятия до трех тысяч зрителей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичное управление Роспотребнадзора предложило проводить массовые спортивные мероприятия со зрителями, их должно быть не более трех тысяч. Такое предложение направлено в Департамент спорта Москвы, сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба управления агентству городских новостей «Москва».

— Управление Роспотребнадзора по Москве по результатам расчетных показателей заболеваемости COVID-19 за последние две недели направило сегодня в департамент спорта столицы предложение о допуске от 1 тыс. до 3 тыс. зрителей на массовые спортивные мероприятия. В настоящее время соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении массовых спортивных мероприятий продолжает находиться на особом контроле, — цитирует собеседника агентство.

Отмечается, что предложение не коснется культурных и образовательных мероприятий.

Недавно сообщалось, что столичные учреждения культуры могут ввести для посетителей систему QR-кодов, при этом зрители смогут находиться в помещении без масок и перчаток. Теперь аудитории, выставочные залы, кинотеатры, музеи и другие площадки при организации мероприятий в формате COVID-free, когда все посетители предъявляют QR-код, могут не применять утвержденные ранее противоковидные меры, к которым относятся обязательное ношение перчаток и масок, а также 50-процентная заполняемость залов.