Роспотребнадзор Москвы предложил пускать на массовые спортивные мероприятия до трех тысяч зрителей
Столичное управление Роспотребнадзора предложило проводить массовые спортивные мероприятия со зрителями, их должно быть не более трех тысяч. Такое предложение направлено в Департамент спорта Москвы, сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба управления агентству городских новостей «Москва».
— Управление Роспотребнадзора по Москве по результатам расчетных показателей заболеваемости COVID-19 за последние две недели направило сегодня в департамент спорта столицы предложение о допуске от 1 тыс. до 3 тыс. зрителей на массовые спортивные мероприятия. В настоящее время соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении массовых спортивных мероприятий продолжает находиться на особом контроле, — цитирует собеседника агентство.
Отмечается, что предложение не коснется культурных и образовательных мероприятий.
Недавно сообщалось, что столичные учреждения культуры могут ввести для посетителей систему QR-кодов, при этом зрители смогут находиться в помещении без масок и перчаток. Теперь аудитории, выставочные залы, кинотеатры, музеи и другие площадки при организации мероприятий в формате COVID-free, когда все посетители предъявляют QR-код, могут не применять утвержденные ранее противоковидные меры, к которым относятся обязательное ношение перчаток и масок, а также 50-процентная заполняемость залов.