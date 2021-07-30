Режим работы некоторых остановок и маршрутов столицы изменится с 31 июля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В разных частях Москвы изменится режим работы некоторых остановок и маршрутов наземного общественного транспорта. Изменения вступят в силу 31 июля. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Остановка «Зубовская площадь» для маршрутов № М3, 15, 255, С12 при движении в сторону центра перенесется на 90 метров — к дому № 3 на Зубовской улице.

— Остановка «Улица Академика Комарова, 22» для автобуса № 85 переносится на противоположную сторону улицы Академика Комарова, к дому № 13, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Первый автобус № 716 будет отправляться на семь минут раньше с конечной остановки «Поселок Восточный». Вместо 5:00 он будет отъезжать в 4:53.

Работу в режиме «по требованию» начнут следующие остановки:

Для автобусов № 272, 420, 876 на Саларьевской улице в обоих направлениях так будут работать пункты «Саларьево Парк» и «Деревня Картмазово — Московская улица».

Для автобусов № 420 в Проектируемом проезде № 7157 в обоих направлениях «по требованию» будут остановки «Проектируемый проезд № 7029», «Мастищи», «Летова Роща», «Антоновка» и «Река Зименка».

Недавно сообщалось о вступающих в силу изменениях маршрутов и остановок в разных частях Москвы. Например, из-за окончания ремонта поликлиники № 12 отменят маршрут ВДНХ (южная) — Крестовский мост.