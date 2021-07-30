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Диетолог рассказала о росте числа детей с ожирением в России

Елена Фролова

Общество
Диетолог рассказала о росте числа детей с ожирением в России
Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Число детей с избыточным весом постоянно увеличивается в России. По словам врача-диетолога клиники Педиатрического университета, доцента кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врача-педиатра высшей категории Анны Завьяловой, неправильное питание сказывается на образовании неправильного выделения гормонов, в том числе инсулина.

Последний, в свою очередь, накапливает и мышечную, и жировую массу. Когда доля жира в организме превышает норму, он начинает наносить вред организму, выделяя более 20 биологически активных веществ с громоподобным действием.

Все это негативно сказывается на организме, то есть эти вещества становятся причиной сосудистых воспалений и стимуляции центра голода. Поэтому на улицах российских городов все чаще можно встретить детей, страдающих ожирением. Потом они становятся пациентами эндокринологов.

— По статистике, выведенной отделением эндокринологии Педиатрического университета, за год туда поступает порядка 140 пациентов с ожирением. Из этого числа у 80 процентов детей гиперинсулинемия, — рассказала Анна Завьялова.

При этом она подчеркнула, что если запустить ситуацию и не менять питание, то это останется на всю жизнь, потому что не существует детских препаратов, отмечает ФАН.

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