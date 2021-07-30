Дмитрий Саблин: защитили сроки открытия школы «Логика» в ЖК «Испанские кварталы»

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Девелопер получил разрешение на ввод здания школы «Логика» в ЖК «Испанские кварталы» в эксплуатацию. Сооружение площадью 17,7 тыс. кв. м в поселении Сосенское на ул. Сервантеса, д. 2 построили за счёт инвестора. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

— Сегодня застройщик получил разрешение на ввод в строй школы в жилом комплексе «Испанские кварталы». Для обучения детей и развития их талантов созданы все условия, а значит реализовано их право на качественное образование, — заявил Саблин.

Работы по строительству школы на 1330 мест начались еще в 2018 году. Острая необходимость в новом корпусе возникла одновременно с активным возведением жилья в Новой Москве. В связи с этим действующие школы работают с увеличенной нагрузкой. Несмотря на связанные с пандемией трудности, объект уже полностью закончен и готов принять учеников.

Школьный корпус оснащен универсальными и специализированными учебными кабинетами: аудиториями для изучения иностранного языка, естественных наук. Отдельные пространства отведены под информационный центр, IT-полигон, есть даже кулинарный класс и арт-зона, где детей будут учить живописи, дизайну и архитектуре.