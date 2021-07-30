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ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам

Анастасия Волоснова

Экономика
ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России ужесточат регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным гражданам. Об этом говорится в пятницу, 30 июля, в сообщении Банка России.

С 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, говорится в сообщении. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ.

Банк России также сообщал, что ставка по ипотеке в России снизилась до исторического минимума. Ставка упала на 0,23 процентного пункта, говорится в сообщении. Так, показатель в 7,07 процента годовых является минимальным с 2018 года.

При этом в пятницу, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых. Эксперты оценивают это решение как самый «ястребиный» («ястреб» в денежно-кредитной политике символизирует повышение ставок — прим. «ВМ») шаг с декабря 2014 года.

По словам специалистов, решение регулятора поднимает ставку на 100 базисных пунктов. Это можно назвать положительным фактором для национальной валюты.

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