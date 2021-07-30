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«Стопроцентная Ксюша»: Собчак пожаловалась на тяжелый характер сына

Анастасия Колоскова

Общество
«Стопроцентная Ксюша»: Собчак пожаловалась на тяжелый характер сына
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте, что ее сын Платон своим непростым характером напоминает ей саму себя.

— «Своя кровь» удивительная вещь. В моменты «детского говнизма» ты сразу четко видишь, в кого характер, и это примиряет тебя. Глупо ведь злиться на себя в другом человеке, — написала Ксения, выложив несколько совместных снимков с сыном.

На одном из них мальчик смеется, на другом же демонстрирует недовольное лицо. Телеведущая отметила, что именно на последнем снимке взгляд Платона — «стопроцентная классическая Ксюша».

Опубликованные снимки были сделаны во время отпуска Собчак на курорте на побережье Тирренского моря, который она назвала местом «для жен на выселках».

Платон, которому в ноябре исполнится пять лет, родился у Собчак в браке с актером Максимом Виторганом. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

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