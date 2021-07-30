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Москвичка перевела мошенникам 30 тысяч рублей на «лечение» ребенка

Иван Юминов

Происшествия
Москвичка перевела мошенникам 30 тысяч рублей на «лечение» ребенка
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после того как москвичка перевела мошенникам деньги на «лечение» ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Женщина обнаружила на странице знакомой в одной из социальных сетей информацию, что ее дочь больна и нуждается в помощи. После этого она перевела 30 тысяч рублей на банковские реквизиты, указанные в объявлении.

Спустя некоторое время потерпевшая узнала, что страницу ее знакомой взломали и что она не просила о помощи.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, заключили в МВД.

В начале июля столичные полицейские задержали 42-летнюю подозреваемую в крупном мошенничестве. Женщина предложила адвокатские услуги своему знакомому, который проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу. Она обещала защищать его интересы в суде за два миллиона рублей, а также заверила, что снимет с него все обвинения.

Однако, получив деньги, женщина перестала выходить на связь. В это время ее подзащитного взяли под стражу. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина выяснил, что приятельница никогда не была адвокатом, а просто обманула его. Кроме того, договор, который они заключили, был фиктивным. Злоумышленницу нашли в Саратовской области и задержали.

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