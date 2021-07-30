Рунический провидец составил прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 августа

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Провидец Игорь Вечерский при помощи рун составил прогноз для всех знаков зодиака на первую неделю августа и рассказал, как таланты каждого из них могут помочь в трудных ситуациях.

Овен

Руны беркана, йера и феху предоставят возможность отличиться в профессиональном плане, заработать и подготовить основу для будущего успеха в различных сферах жизни. Не нужно стремиться к резким переменам. Приложенные усилия обязательно увидят и оценят по достоинству.

Телец

Перевернутые руны уруз, феху, а также соуло в стандартном положении предсказывают возможные сложности на неделе. Возможностей и ресурсов будет недостаточно для достижения целей. Вполне вероятно на реализацию планов не хватит финансов. Преодолеть препятствия поможет творческое начало и вдохновение, а полученный опыт принесет пользу в будущем.

Близнецы

Руны манназ, ингуз и ансуз в ближайшие семь дней будут активно содействовать вам в построении личных отношений, налаживании контактов, ведении продуктивных и позитивных диалогов, пробуждении вдохновения у необходимых вам людей и получении их расположения. Поэтому вариант взаимодействия — в первую очередь межличностного толка — выходит на первый план в этот период.

Рак

Перевернутая руна эваз, а также йера тейваз в обычном положении рекомендуют направить усилия на формирование долгосрочных рабочих перспектив. Следует сосредоточить внимание на поиске новых возможностей, позитивном сотрудничестве с партнерами. Предпринятые на этой неделе действия в будущем помогут реализовать высокие цели. Для успеха нужно действовать последовательно и сконцентрироваться.

Лев

Перевернутые руны альгиз и вуньо, а также райдо в стандартном ее положении не советуют начинать что-то новое на этой неделе. Вы почувствуете недостаток возможностей, связанный в первую очередь с вопросом личного комфорта. Для достижения цели подойдет далеко не каждый способ, к некоторым из них вы окажетесь не готовы эмоционально. Поиски эффективных средств самореализации потребуют времени. Получить свое поможет настойчивость.

Дева

Руны йера, вуньо и эйваз рекомендуют начать давно задуманные изменения. В эти дни хорошо поработать над собой и проанализировать препятствия на пути к успеху. При помощи усилий вы достигните состояния комфорта. Вполне возможно, это положение объединит рабочую и личную сферы жизни.

Весы

Феху, наутиз и альгиз дают предоставят плацдарм для улучшения материального благополучия. В ближайшем будущем возможен недостаток средств, для преодолеть которого придется использовать полученные ранее навыки.

Скорпион

Руны ингуз, райдо и перевернутый лагуз предупреждают, что в развитии событий возможно неожиданные повороты и новые обстоятельства. Возможно повышение эмоционального фона, сила которого будет направлена на созидание. Это состояние позволит вам увидеть новые перспективы.

Стрелец

Руны исо, ингуз и перевернутая перто указывают на то, что следует отложить планы на крупные перемены. Не рекомендуется совершать резкие и необдуманные движения на эмоциях. Нужно сконцентрироваться на внутреннем мире и отношениях сродными и близкими. Успех будет зависеть от состояния душевной гармонии.

Козерог

Перевернутая руна лагуз, в также йера и соуло в обычном положении говорит о рисках. В делах возможны непредвиденные обстоятельства, которые повлияют на течение событий. Их последствия сложно предсказать. Но совсем отказываться от решений не нужно. В любом деле важно вовремя начать импровизировать.

Водолей

Перевернутая руна лагуз, йера и кено в стандартном положении рекомендуют сосредоточиться на личностном росте и поиске новой информации в профессиональной сфере. На предстоящей неделе вас может ждать очень ценная информация, которую нужно использовать во благо, чтобы добиться высоких результатов.

Рыбы

Руны эваз и наутиз, а также перевернутый турисаз предоставят все возможности и обстоятельства для достижения цели. Сложности разрешатся, а вы испытаете прилив энергии. Полученный опыт и внимательность помогут избежать проволочек. Следует быть открытым и общительным, так как новые контакты и союзники помогут достичь в реализации возможностей.