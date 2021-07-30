Конгресс США обвинил Трампа в давлении на Минюст для отмены итогов выборов

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Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США представил доклад, который содержит свидетельства оказания давления бывшим президентом Дональдом Трампом на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года.

— Комитет получил ключевые доказательства попыток президента Трампа отменить итоги выборов 2020 года, — говорится в документе.

По словам председателя комитета Кэролин Мэлоуни, Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному органу страны принять меры для отмены выборов в последние дни его президентства. Комитет приступил к назначению опросов ключевых свидетелей для расследования коррупционной деятельности экс-президента, добавила она.

Трамп подал более 50 исков в суды, чтобы оспорить победу Джо Байдена на выборах. Ни один суд не подтвердил его утверждения о подтасовках в ходе голосования.

Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в Палате представителей за подстрекательство толпы сторонников, которая ворвалась в Капитолий в январе 2021 года, отмечает CNBC.