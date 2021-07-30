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Процедура соединения ключа расшифрования для тестового онлайн-голосования прошла в Москве

Иван Юминов

Город
Процедура соединения ключа расшифрования для тестового онлайн-голосования прошла в Москве
Фото: Pexels

В Москве прошла процедура соединения ключа расшифрования для тестирования системы дистанционного электронного голосования.

До начала теста ключ был разделен на семь частей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Проверка системы электронного голосования завершилась в Москве 30 июля. Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.

Пользователи в ходе теста отвечали на два вопроса. Первый из них звучал так: «По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?». На этот вопрос каждому участнику голосования предоставлено на выбор 11 вариантов ответа.

Во втором вопросе — «Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?» — москвичам предоставлялось только два варианта ответа: «Личный транспорт» и «Общественный».

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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