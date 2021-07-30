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Пожарные локализовали возгорание в кафе на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в кафе на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 128к1 Карта всех событий

Пожар в кафе на юго-западе города локализован. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел в заведении на улице Профсоюзная, дом 128, корпус 1. Огонь охватил всю его площадь, уточнил источник «ВМ».

По предварительным данным, посетителям и персоналу удалось эвакуироваться. С последствиями возгорания борются более 20 пожарных расчетов.

В конце июля из психоневрологической больницы в Москве эвакуировали 78 детей из-за возгорания в системе вентиляции.

Инцидент произошел утром 28 июля по адресу улица Ивана Сусанина, дом 1. На данной территории расположены психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики, консультативно-диагностическое отделение. Возгорание произошло в системе вентиляции на цокольном этаже больницы, площадь пожара — два квадратных метра.

Из больницы эвакуировали 78 детей, 28 взрослых, занимающихся уходом за детьми, а также восемь работников персонала. Позднее возгорание ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

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