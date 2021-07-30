Врачи в Нальчике извлекли из легкого мужчины иглу, с которой он жил 10 лет

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Бригада хирургов в Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии извлекла из легкого мужчины иглу, с которой он жил на протяжении десяти лет и лишь недавно почувствовал дискомфорт. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Отмечается, что 39-летний мужчина ввел иглу более 10 лет тому назад, однако долгое время инородное тело никак себя не проявляло. Лишь несколько месяцев назад от начал испытывать кашель и боль в грудной клетке, которая усиливалась при кашле и дыхании. На рентгенограмме пациента врачи заметили в его правом легком иглу и провели операцию по ее извлечению.

В клинике отметили, что инородные тела обнаруживаются у 2–3 процентов пациентов отделений грудной хирургии. Они способны вызывать кашель с гнойной мокротой, жар, кровохарканье и удаляются хирургическим путем.

При каких именно обстоятельствах игла попала в организм мужчины, не уточняется.

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