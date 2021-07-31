Уголовное дело возбудили после драки в столичном торговом центре

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Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица Карта всех событий

В торговом центре в Красносельском районе столицы произошла драка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Информация об инциденте поступила в полицию около 17:30 в четверг, 29 августа.

— Поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, — пояснили в ведомстве.

Задержанные доставлены в отделение полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Похожий инцидент произошел в Москве в апреле. На севере столицы возле ТЦ произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.