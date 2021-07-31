Ребенка спасли с балкона горящей квартиры на 11-м этаже в Москве
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 18к1 Карта всех событий
Квартира загорелась в жилом доме на юге столицы. Об этом «Верченей Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Открытое горение обнаружено на 11-м этаже дома по адресу улица Борисовские пруды, дом 18, корпус 1.
Спасатели вывели ребенка с балкона горящей квартиры.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «ВМ» следит за развитием событий.
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