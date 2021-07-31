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Ребенка спасли с балкона горящей квартиры на 11-м этаже в Москве

Василий Плиткин

Происшествия
Ребенка спасли с балкона горящей квартиры на 11-м этаже в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 18к1 Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме на юге столицы. Об этом «Верченей Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Открытое горение обнаружено на 11-м этаже дома по адресу улица Борисовские пруды, дом 18, корпус 1.

Спасатели вывели ребенка с балкона горящей квартиры.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. «ВМ» следит за развитием событий.

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