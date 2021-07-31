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Исследователь атмосферы заявил, что Земле грозит опасность из-за аномальной жары

Елена Фролова

Общество
Исследователь атмосферы заявил, что Земле грозит опасность из-за аномальной жары
Фото: pixabay.com

Русский ученый, кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, специалист по атмосферной химии Андрей Киселев заявил, что нашей планете грозит большая опасность. По его словам, периоды аномальной жары постепенно начнут повторяться с регулярной постоянностью. Как и с природными катаклизмами, человечество не сможет справиться с этой напастью, уверен эксперт.

Ученые из Высшей технической школы Цюриха установили, что в ближайшие десять лет будут устанавливаться новые рекорды жаркой погоды в мире. С этими выводами согласился Андрей Киселев.

— Происходит учащение так называемых волн тепла. То есть таких периодов — в течение пяти дней и более над большой территорией температура воздуха превосходит не менее чем на пять градусов среднестатистическую норму, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что серьезно и основательно с этим бороться тяжело. По его словам, суть данного явления ученые называют блокингом.

— Это означает, что большая масса воздуха, антициклон, устанавливается над определенной территорией и прекрасно там «живет», — подчеркнул Андрей Киселев.

При этом антициклоны, несущие прохладу, занимают меньшую территорию и становятся меньше по своей массе, отмечает «Царьград». Как объяснил специалист, меньшие по массе не могут сдвинуть другой антициклон.

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