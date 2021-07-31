Врач назвал симптом, на который стоит обратить внимание после вакцинации

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Обладающие ослабленным иммунитетом, могут заразиться штаммом «дельта» COVID-19 от людей прошедших вакцинацию, которые могут даже не заметить, что болеют. Такого мнения придерживается врач Тимур Пестерев.

Так, эксперт поддержал высказывание главы Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски.

— Если речь идет о вариантах мутации коронавируса «дельта» или «дельта плюс», то в данном случае в опасности находятся люди с ослабленным иммунитетом. Они рискуют заболеть даже при незначительном выделении вируса после вакцинации, — пояснил врач.

По его словам, прошедший вакцинацию человек может не заметить свое опасное состояние. Поэтому эксперт перечислил симптомы, на которые стоит обратить внимание тем, у кого есть поставлена прививка от коронавируса.

— При бессимптомной форме человек чувствует себя нормально. У него не проявляется ничего ненормального, однако он может распространять вирус. Общим правилом, в данном случае, становятся легкие недомогания. Например, для привитых характерны чихание, общие симптомы ОРВИ, — пояснил Тимур Пестерев.

Эксперт также подчеркнул, что обычно привитые граждане переносят болезнь либо бессимптомно, либо в легкой форме, отмечает ИА «НСН».

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».