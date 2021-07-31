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Эксперт пояснил, как происходит процесс роста цен на кофе

Елена Фролова

Общество
Эксперт пояснил, как происходит процесс роста цен на кофе
Фото: Pixabay

Напряженная ситуация складывается на рынке кофе в связи с заморозками в Бразилии, поэтому увеличиваются биржевые цены, а потом и стоимость готовой продукции. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

— География поставок кофе в нашу страну очень широка. Мы обладаем возможностью перестраивать потоки. Однако Бразилия — это крупнейший мировой производитель кофе, поэтому все, что происходит в этой стране, скажется на цене данного напитка, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что дефицит бразильского кофе повлияет на спрос на рынках в любой стране. Ожидается, что следующий урожай кофе в Бразилии будет очень низким. Это скажется на стоимости переработки кофейных зерен, так как себестоимость производства готовой продукции увеличится. Все это, по словам специалиста, вынудило переработчиков кофе и операторов кофейного рынка поднять отпускную цену для следующего розничного звена, отмечает ИА «НСН».

— В результате увеличение стоимости готовой продукции будет транслировано и потребителю. При этом важно понимать, что покупательская способность потребителя из России невысока, — добавил Рамаз Чантурия.

По его словам, экономическая ситуация не дает возможности рассчитывать на то, что ситуация поменяется.

Рост цен на кофе в российских магазинах — это неизбежный процесс, который продиктован мировым рынком. Дополнительную стоимость продукции могут прибавлять в том числе и сами ретейлеры. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод. Он также рассказал, какой кофе подорожает в России.

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