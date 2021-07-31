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Движение затруднено на 14-м километре МКАД из-за опрокидывания автомобиля

Василий Плиткин

Происшествия
Движение затруднено на 14-м километре МКАД из-за опрокидывания автомобиля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Автомобиль опрокинулся на внутренней стороне 14-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на данном участке дороги затруднено движение транспорта на 3,9 километра.

Утром 31 июля произошло еще одно ДТП. Самосвал врезался в автомобиль «Форд» на 72-м километре Калужского шоссе. После ДТП водитель легковушки, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате пострадали пять человек.

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