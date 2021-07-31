Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«А чего вы тянули?»: названы фразы, свидетельствующие о некомпетентности врача

Елена Фролова

Общество
«А чего вы тянули?»: названы фразы, свидетельствующие о некомпетентности врача
Фото: Pexels

Люди, которым приходится обращаться за медицинской помощью, иногда сталкиваются с непрофессионализмом или некомпетентностью врачей. Россиянам разъяснили, после каких фраз стоит сменить специалиста.

Например, когда на приеме медик задает вопрос «А чего вы тянули?». Это может послужить первым звоночком для того, чтобы задуматься: а стоит ли лечиться именно у этого специалиста. Такую фразу могут услышать те, кто пришел на прием с усугубившейся проблемой, однако о ее существовании они до этого не догадывались.

Помимо этого, при перечислении жалоб пациентом последний может услышать в ответ: «А вы не делайте так…». Подобное может случиться, если у обратившегося за помощью к врачу человека появляются неприятные ощущения во время попытки широко открыть рот во время зевоты. Но подобные советы медиков обычно не влияют на исчезновение дискомфорта, отмечает Nation News.

Бывают некомпетентные врачи, которые советуют пациентам поискать ответы на вопросы о здоровье и самочувствии в интернете. Есть такие медики, которые могут сказать на приеме: «Это вам знать необязательно». Как правило, после подобных фраз доверие к врачу теряется.

Читайте также:
здоровьенекомпетентностьврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте