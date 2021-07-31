«А чего вы тянули?»: названы фразы, свидетельствующие о некомпетентности врача

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Люди, которым приходится обращаться за медицинской помощью, иногда сталкиваются с непрофессионализмом или некомпетентностью врачей. Россиянам разъяснили, после каких фраз стоит сменить специалиста.

Например, когда на приеме медик задает вопрос «А чего вы тянули?». Это может послужить первым звоночком для того, чтобы задуматься: а стоит ли лечиться именно у этого специалиста. Такую фразу могут услышать те, кто пришел на прием с усугубившейся проблемой, однако о ее существовании они до этого не догадывались.

Помимо этого, при перечислении жалоб пациентом последний может услышать в ответ: «А вы не делайте так…». Подобное может случиться, если у обратившегося за помощью к врачу человека появляются неприятные ощущения во время попытки широко открыть рот во время зевоты. Но подобные советы медиков обычно не влияют на исчезновение дискомфорта, отмечает Nation News.

Бывают некомпетентные врачи, которые советуют пациентам поискать ответы на вопросы о здоровье и самочувствии в интернете. Есть такие медики, которые могут сказать на приеме: «Это вам знать необязательно». Как правило, после подобных фраз доверие к врачу теряется.