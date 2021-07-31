Захарова назвала «беснованием» реакцию западных СМИ на участие России в Олимпиаде

Фото: МИД РФ

Реакция западных СМИ на участие российской сборной в Олимпийских играх в Токио представляет собой «настоящее беснование». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов! — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Она предположила, что Запад «начнет завидовать» присутствию на форме и флаге сборной России олимпийских колец, так как у других их нет.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

23 июля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что его разочаровал тот факт, что спортсмены из России выступают на летних Олимпийских играх в Токио в форме с флагом страны.