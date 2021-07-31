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Саблистка Великая боролась за золото Олимпиады с травмой

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Саблистка Великая боролась за золото Олимпиады с травмой
Фото: pixabay.com

Саблистку Софью Великую, которая в субботу, 31 июля, в командном турнире вместе с Софией Поздняковой и Ольгой Никитиной завоевала золото Олимпийских игр в Токио, хотели заменить на финале из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

По его словам, у спортсменки была серьезно повреждена нога и рассматривался вариант по ее замене во время боя.

— Ей было очень тяжело, вы просто не представляете как. После первого боя, когда она встала, спросили: «Сонь, тебя менять сейчас? Или попробуешь?» Она говорит: «А можно попробовать»? Если ее поменять, все скиснут. Если вдруг третий не получится — падай, хватайся за ногу, проявляй мастерство театрального искусства, мы поменяем по травме. Вы же этого не видели со стороны, а внутри коллектива было, — цитирует Мамедова портал «Чемпионат».

Российские саблистки принесли сборной России 11-е золото Олимпийских игр в Токио, победив в командном турнире. Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина в финале победили команду из Франции со счетом 45:41.

Их поздравил с победой президент РФ Владимир Путин, отметив, что спортсменки подтвердили лидерство отечественной школы фехтования.

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