Движение ограничат на юго-западе Москвы с 4 августа

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

В районе Ясенево на юго-западе столицы будет временно ограниченно движение в связи с работами по ремонту инженерных сетей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с 4 августа по 22 сентября будет закрыта для движения транспорта одна полоса на улице Михаила Грешилова в районе владения 2б, строения 2 на Новоясеневском проспекте.

С 23 сентября по 16 ноября ограничения будут действовать на Новоясеневском проспекте в районе владения 1б, корпуса 1, а с 17 ноября по 18 декабря и с 11 января по 10 марта 2022 года — в районе владения 1в, строения 1.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Кроме того, со 2 по 31 августа временно ограничат движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ.

В некоторых районах столицы ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.

С 28 июля по 30 сентября в Попове проезде ограничат движение на участке возле владения 1 на Русаковской набережной. Число полос для проезда сохранится, ликвидируются парковочные места.

На участке Таллинской улицы от дома № 2 до дома № 22 на улице Маршала Котукова ограничат движение в ночные часы с 31 июля по 15 октября. Перекроют одну полосу из-за дорожных работ.