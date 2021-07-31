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Экономист разъяснил, как правильно инвестировать средства

Елена Фролова

Финансы
Экономист разъяснил, как правильно инвестировать средства
Фото: Pixabay

Как не стать жертвой мошенников во время поиска способа инвестиций денег, рассказал экономист Александр Разуваев.

По его словам, для инвестирования людям, особенно новичкам, нужно выбрать брокера. К этому вопросу стоит подойти серьезно. Желательно подобрать специалиста с большим опытом работы.

— Нужно обратить внимание либо на государственные банки, либо на структуры, имеющие большой опыт работы, — считает эксперт.

Он добавил, что брокер должен быть лицензированным. Его должны знать все игроки рынка. Кроме того, он должен быть лидером по оборотам на столичной бирже. То есть, как подчеркнул экономист, все должно быть прозрачно и просто.

По его мнению, начинающим инвесторам нужно скачать на телефон приложение, на базе которого им удастся торговать. Благодаря этому снизится риск остаться без собственных средств, уверен специалист.

— Брокер может предложить клиенту несколько тарифов. Если человек торгует много, то ему будет выгоден один тарифный план, если мало, то совсем другой, — пояснил Александр Разуваев.

Необходимо выбирать тот, что подходит больше всего. Желательно начинать вкладывать от 100 тысяч рублей. При этом серьезная инвестиционная история должна начинаться с одного миллиона рублей, отмечает Nation News.

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