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Народный календарь. Что поможет обезопасить себя и избежать проблем 1 августа

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Что поможет обезопасить себя и избежать проблем 1 августа
Стирка

1 августа Православная церковь почитает память преподобной Макрины. В это день лучше не поднимать вещи и деньги, найденные на дороге. Считается, что в первый день месяца находки могут передать новому владельцу все трудности жизни того, кто обладал ими прежде.

По народным поверьям, в этот день нельзя быть грязным. Лучше всего провести генеральную уборку, заняться стиркой. Проследите, чтобы ваша одежда и обувь были чистыми и опрятными. Нельзя в этот день смотреть на лужи. Говорят, что солнечные лучи, которые в них отражаются, могут навредить человеку и навести на него порчу. Во время прогулки лучше обходить лужи и не подпускать к ним своих домашних питомцев.

Народный календарь. Что поможет обезопасить себя и избежать проблем 1 августа

Приметы погоды в этот день гласят: если на Макрину пойдет дождь, то в следующем году будет хороший урожай. Если полетит пух с осины, то уже можно начинать сбор подосиновиков. Увидеть 1 августа много делудей на дубе – к счастью. А если весь день выдастся солнечным и погожим, значит быть долгим «бабьему лету». Звездопад на Макрину означает, что стоит ждать ветренной погоды. А если заметно, что пауки начали прятаться по углам, то грядет похолодание.

В этом году 1 августа отмечается День железнодорожника. Это традиционный праздник, который приходится на первое воскресенье августа. Праздник популярен не только в России, но и в других странах — бывших республиках Советского Союза. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог.

Ежегодно 1 августа в российской армии отмечается памятная дата — День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации, установленная указом президента РФ от 28 июля 2000 года. За точку отсчета истории Тыла Вооруженных Сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Сегодня Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный и эффективно действующий механизм.

Также 1 августа в России отмечается профессиональный праздник — День образования Службы специальной связи. Свою историю эта служба ведет с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее ее название — Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

Кроме того, 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации (Объединение «Росинкас»), которое с принятием Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день самым крупным в стране перевозчиком денежной наличности и других ценностей.

118 лет назад, 1 августа 1903 года, Серафим Саровский был причислен к лику святых. Преподобный Серафим Саровский (до иноческого пострига - Прохор) – великий подвижник Русской Православной Церкви. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, ему явилась Царица Небесная и долго беседовала с ним. На прощание Она сказала ему: «Скоро, любимиче Мой, будешь с нами». Спустя 70 лет после кончины, Серафим был канонизирован и причислен к лику святых.

1 августа 1939 года, в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства (в 1939–1959 годах – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), в 1959–1991 годах – Выставка достижений народного хозяйства СССР), в 1992–2014 годах – Всероссийский выставочный центр) – выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, который входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. В настоящее время общая площадь территории ВДНХ составляет более 520 га (после объединения в 2014 году с Ботаническим садом и парком «Останкино»), площадь павильонов – 134 тыс.м². Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками. К числу наиболее ярких из них относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», Копия ракеты «Восток», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос».

Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк» 1 августа 1964 года. Ровно в полночь вся страна услышала первые позывные радиостанции на мотив популярной песни «Подмосковные вечера». На основании Указа Президента РФ от 4 августа 1997 года радиокомпании «Маяк» придан статус общероссийской. С августа 1998 года является федеральным государственным унитарным предприятием и входит в состав Единого информационно-технологического комплекса ВГТРК.

В этот день родились: народная артистка СССР, телеведущая и диктор телевидения Валентина Леонтьева, французский модельер Ив Сен Лоран, советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныныш, российские актисы театра и кино Ксения и Полина Кутеповы, немецкий футболист и чемпион мира Бастиан Швайнштайгер, российская теннисистка и олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Именины отмечают Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий, Степан.

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