Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собчак объяснила, за что особенно любит Москву летом

Татьяна Плотникова

Развлечения
Собчак объяснила, за что особенно любит Москву летом
Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, по какой причине ей особенно нравится летняя Москва.

Как написала звезда в своем Instagram, ее прельщает, что летом из столицы многие уезжают, поэтому можно спокойно гулять. В числе одного из мест для такого времяпрепровождения Собчак назвала парк «Пыхтино» — идеальный выбор для прогулок с ребенок, по мнению ведущей.

Подписчики телеведущей в соцсети неоднозначно восприняли ее откровения. Многие комментаторы напомнили о любви Собчак к зарубежным поездкам и усомнились в том, что знаменитость действительно получает удовольствие от прогулок на родине.

В частности, недавно журналистка вернулась из отпуска на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Самым нелепым, по словам Собчак, слухом с отдыха стали сплетни о ее якобы романе с ведущим и актером Игорем Верником. Звезда пояснила, что с актером ее связывают крепкие партнерские отношения: в паре с Верником она провела немало мероприятий в разных странах, в его компании совершила множество авиаперелетов.

Читайте также:
МоскваКсения Собчаклето
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте