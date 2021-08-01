Собчак объяснила, за что особенно любит Москву летом

Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, по какой причине ей особенно нравится летняя Москва.

Как написала звезда в своем Instagram, ее прельщает, что летом из столицы многие уезжают, поэтому можно спокойно гулять. В числе одного из мест для такого времяпрепровождения Собчак назвала парк «Пыхтино» — идеальный выбор для прогулок с ребенок, по мнению ведущей.

Подписчики телеведущей в соцсети неоднозначно восприняли ее откровения. Многие комментаторы напомнили о любви Собчак к зарубежным поездкам и усомнились в том, что знаменитость действительно получает удовольствие от прогулок на родине.

В частности, недавно журналистка вернулась из отпуска на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Самым нелепым, по словам Собчак, слухом с отдыха стали сплетни о ее якобы романе с ведущим и актером Игорем Верником. Звезда пояснила, что с актером ее связывают крепкие партнерские отношения: в паре с Верником она провела немало мероприятий в разных странах, в его компании совершила множество авиаперелетов.