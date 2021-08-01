Мотоциклист погиб в аварии на Ярославском шоссе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярославское шоссе, 126 Карта всех событий

Авария произошла утром воскресенья, 1 августа, на Ярославском шоссе. Об этом рассказали источники «ВМ» в столичных экстренных службах.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла зафиксировано в районе дома 126 по Ярославскому шоссе. В результате аварии погиб мотоциклист.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

В начале июля сообщалось об аварии с участием мотоциклиста на шоссе Энтузиастов. Тогда столкнулись три автомобиля и мотоцикл. Из-за аварии временно перекрывали проезд для транспорта на средней и левой полосах магистрали.