Автоэксперты озвучили нюансы допуска МВД к медсправкам водителей

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Идея о создании базы, где будут находиться данные о россиянах с медицинскими противопоказаниями к вождению, назревала давно. Разговоры об этом ведутся порядка десяти лет. Будет хорошо, если ситуация сдвинется с мертвой точки. Так новый законопроект Министерства внутренних дел (МВД) России и Минздрава РФ прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Все медсправки для водителей в нашей стране будут передавать в ГИБДД с марта 2022 года. Документы, которые нужны для получения или обмена прав, будут храниться в электронном виде в специальной информационной системе.

— Такой базы в нашей стране не было, а если она и была, то МВД к ней не имело никакого допуска, — пояснил автоэксперт.

Вместе с этим главным остается вопрос о том, как данная база будет использоваться. Если человека, который будет проходить как больной, автоматически лишат прав, а он об этом не узнает — плохо. Кроме того, если водителя, у которого нет заболеваний, признают больным, ему нужно будет как-то доказать, что это не так.

— Необходимо разработать четкий механизм, согласно которому человек сможет доказать, что он здоров. А у нас на сегодняшний день существует несправедливая система штрафов, когда камера выписывает наказание за секунду, а на доказательство обратного уходит длительное время, — объяснил Игорь Моржаретто.

По его словам, закон должен работать так, чтобы из-за него медики не стали брать взятки, отмечает телеканал 360.

В свою очередь координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что отказ Министерства здравоохранения России от тотального медосвидетельствования водителей может быть связан с рисками возникновения коррупции.

Он рассказал, что сначала планировалось ввести два обязательных анализа для автовладельцев. Стоимость каждого оценивалась в десять тысяч рублей.

— В нашей стране 60 миллионов водителей, ежегодно нужно платить по десять тысяч за анализ. Это практически 60 миллиардов рублей в год, средняя зарплата в стране 30 тысяч рублей, — рассуждает Петр Шкуматов.

По его мнению, у большинства людей таких денег нет, отмечает ИА «НСН».