Более девяти миллионов россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за рубеж

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Какое количество граждан России может столкнуться с проблемами при выезде за рубеж, рассказал президент СРО «НАПКА» (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Эльман Мехтиев.

— Около 9,3 миллиона человек находятся в зоне риска. Однако это не означает, что все из них выезжают за границу, — уточнил эксперт.

По его словам, россияне могут заранее узнать о своей задолженности. Так они избегут проблем при пересечении границ. Для этого специалист посоветовал посетить портал Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где можно узнать, есть ли задолженность за тем или иным гражданином.

— Причем имеется ввиду не просто задолженность, а долг, по которому началось исполнительное производство. База публичная, доступ к ней открыт к каждому, — пояснил Эльман Мехтиев.

Он добавил, что в 2021 году, если темпы погашения задолженностей останутся такими же, свои долги погасят больше людей, чем в прошлом году, отмечает RT. Уточняется, что в 2020 году избавились от долгов на 39 тысяч человек меньше, чем в 2019 году.