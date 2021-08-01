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Педиатр дала совет по поддержанию иммунитета ребенка

Елена Фролова

Общество
Педиатр дала совет по поддержанию иммунитета ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рекомендации о том, как правильно сохранить здоровье подрастающего поколения во время отдыха, обнародовал Роспотребнадзор. В материале ведомства говорится, что нужно делать, чтобы избежать отравлений, несчастных случаев и травм. С рекомендациями согласилась врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, которая добавила еще один совет по поддержанию крепкого иммунитета у детей.

— Этому способствуют правильное питание, активная жизнь и хорошее настроение. Папам и мамам нужно заранее продумать, в какую секцию отдать малыша. Три раза в неделю он обязательно должен заниматься спортом, даже если он не выберет его в качестве профессионального пути, — подчеркнула врач.

По ее мнению, когда дети посещают занятия в спортивных секциях, они меньше заболевают вирусными и респираторными инфекциями, у них хорошая успеваемость, а также налажен режим питания.

— Спорт помогает стимулировать иммунную систему. Помимо этого, ежедневно около часа ребенок должен гулять на свежем воздухе, — добавила Ирина Добрецова.

Такой режим помогает ему социализироваться, укреплять иммунную систему и бороться с лишним весом, отмечает ФАН.

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