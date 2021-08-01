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Врач рассказала, с какого возраста лучше всего брать детей на отдых

Елена Фролова

Общество
Врач рассказала, с какого возраста лучше всего брать детей на отдых
Фото: Pixabay

Лето традиционно становится периодом, когда совершаются активные поездки за город или путешествия всей семьей. При этом любой отдых таит в себе риски для детей, а это значит, что нужно особенно заботиться об их безопасности и здоровье.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, нельзя оставлять младших членов семьи без присмотра, а также лучше всего исключить любые их самостоятельные вылазки к водоемам и в лес.

Памятку надзорного ведомства прокомментировала врач-педиатр, профессор и заведующая кафедрой поликлинической педиатрии имени академика А. Ф. Тура Мария Ревнова.

— Перед поездкой нужно сто раз подумать, брать с собой ребенка или нет. Так как если папы и мамы уезжают с ребенком до трех лет, то это большая нагрузка на них и нагрузка на ребенка, — пояснила эксперт.

Для маленьких детей поездка на море представляет собой большой риск. Однако такое путешествие может пройти без удовольствия и для малыша, и для родителей. Они должны позаботиться о его питании, обиходе и безопасности, то есть бегать за ним на море и обратно, уточнила педиатр. По ее мнению, в этом возрасте лучше поручать малышей на время отпуска бабушкам или, если их нет, переждать это время, пока сын или дочка подрастут.

Стоит помнить о том, что во время поездки ребенок может заразиться какой-либо инфекцией, отмечает ФАН. К такому повороту событий следует быть готовым, считает Мария Ревнова.

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