Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ из-за слов Жириновского

Илья Ашуров

Политика
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ из-за слов Жириновского
Фото: Пресс-служба Совфеда

Временный поверенный России был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за высказываний о стране главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Во врученной российскому дипломату ноте слова Жириновского «об азербайджанской государственности и руководстве» называют неэтичными, недопустимыми и оскорбительными.

— Поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы, — говорится в сообщении.

Высказывания Жириновского, о которых идет речь, были сделаны им 30 июля этого года в эфире радио «Комсомольская правда».

В тот же день, 30 июля, лидер ЛДПР привлек к себе внимание еще одним резонансным заявлением. Политик пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Жириновский предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан, больных COVID-19, которые заразили других людей.

Читайте также:
Азербайджаннота протестаВладимир Жириновский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте