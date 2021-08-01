МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ из-за слов Жириновского

Фото: Пресс-служба Совфеда

Временный поверенный России был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за высказываний о стране главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Во врученной российскому дипломату ноте слова Жириновского «об азербайджанской государственности и руководстве» называют неэтичными, недопустимыми и оскорбительными.

— Поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы, — говорится в сообщении.

Высказывания Жириновского, о которых идет речь, были сделаны им 30 июля этого года в эфире радио «Комсомольская правда».

В тот же день, 30 июля, лидер ЛДПР привлек к себе внимание еще одним резонансным заявлением. Политик пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. Жириновский предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан, больных COVID-19, которые заразили других людей.