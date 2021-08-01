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Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублева с золотом на Олимпиаде в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублева с золотом на Олимпиаде в Токио
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил с победой российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева, которые выиграли золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в смешанном парном разряде. Соответствующая телеграмма главы государства была опубликована в воскресенье, 1 августа, на сайте Кремля.

Павлюченкова и Рублев ранее в этот день завоевали золото в миксте. Теннисисты обыграли своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Золотая медаль в миксте стала 12-й на Играх в Токио для российской команды.

Глава государства спортсменов с олимпийским золотом.

— Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Молодцы! — отметил Путин в телеграмме.

Российский лидер также поблагодарил тренеров олимпийцев и всех специалистов, которые работали со спортсменами.

До этого Путин поздравил российских саблисток с победой на Олимпиаде. Президент пожелал спортсменкам здоровья, благополучия и новых свершений.

Кроме того, глава президент поздравил российских рапиристок с золотом на командном турнире Олимпиады-2020. По его словам, успех рапиристок сделает вклад в укрепление авторитета страны как спортивной державы.

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