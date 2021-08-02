Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о влиянии пандемии на экономику Москвы

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал о влиянии пандемии на экономику Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва недополучила от 200 до 250 миллиардов рублей в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что помимо этих потерь город израсходовал еще около 350 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19, включая лечение граждан, меры социальной поддержки и оказание помощи бизнесу. В целом пандемия обошлась Москве более чем в 600 миллиардов рублей.

Сергей Собянин также отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, это главная тема — политическая, социальная, экономическая. Пандемия изменила режим работы, психологическую обстановку, отношение ко многим привычным вещам и мир в целом.

Рассказывая об отношении людей к пандемии и борьбе с ней, мэр Москвы рассказал, что они делятся на две группы. Половина полагает, что власти делают мало и вводят недостаточно ограничений. Вторая половина, напротив, считает предпринимаемые меры слишком жесткими. При этом необходимо найти оптимальное решение, позволяющее защитить здоровье и жизни людей, а также спасти экономику и психологическое самочувствие граждан.

— Вот между двумя этими задачами мы и балансируем. На мой взгляд, в Москве удалось выбрать оптимальную модель, — рассказал Сергей Собянин в интервью РБК.

Президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что последствия пандемии коронавирусной инфекции в России в целом преодолены, экономика восстановилась. Глава государства напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.

Валовой внутренний продукт России в июне 2021 года достиг уровня четвертого квартала 2019 года — последнего квартала перед пандемией коронавирусной инфекции. По данным Министерства экономического развития РФ, показатель продемонстрировал рост в 0,1 процента по отношению к уровню четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности.

Читайте также:
коронавирусСергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте