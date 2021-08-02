Сергей Собянин рассказал о влиянии пандемии на экономику Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва недополучила от 200 до 250 миллиардов рублей в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что помимо этих потерь город израсходовал еще около 350 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19, включая лечение граждан, меры социальной поддержки и оказание помощи бизнесу. В целом пандемия обошлась Москве более чем в 600 миллиардов рублей.

Сергей Собянин также отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, это главная тема — политическая, социальная, экономическая. Пандемия изменила режим работы, психологическую обстановку, отношение ко многим привычным вещам и мир в целом.

Рассказывая об отношении людей к пандемии и борьбе с ней, мэр Москвы рассказал, что они делятся на две группы. Половина полагает, что власти делают мало и вводят недостаточно ограничений. Вторая половина, напротив, считает предпринимаемые меры слишком жесткими. При этом необходимо найти оптимальное решение, позволяющее защитить здоровье и жизни людей, а также спасти экономику и психологическое самочувствие граждан.

— Вот между двумя этими задачами мы и балансируем. На мой взгляд, в Москве удалось выбрать оптимальную модель, — рассказал Сергей Собянин в интервью РБК.

Президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что последствия пандемии коронавирусной инфекции в России в целом преодолены, экономика восстановилась. Глава государства напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.

Валовой внутренний продукт России в июне 2021 года достиг уровня четвертого квартала 2019 года — последнего квартала перед пандемией коронавирусной инфекции. По данным Министерства экономического развития РФ, показатель продемонстрировал рост в 0,1 процента по отношению к уровню четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности.